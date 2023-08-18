Дело в короле? Почему принц Уильям отказывается от пересадки волос

Приходится ли ему ходить с лысиной из-за уважения к отцу?

Залысины на голове принца Уильяма выглядят не очень солидно. У наследника короны в молодости была густая прическа, но облысение оказалось беспощадным, и с возрастом сын короля Карла III начал терять волосы.

Многие британцы не понимают, почему он просто не сделает себе пересадку. Портал Teleprogramma.pro пишет, что у принца на это есть серьезные причины.

Деловые встречи

Принц Уильям — наследник престола, а это накладывает на него множество обязанностей. Он должен регулярно участвовать в различных заседаниях, посещать мероприятия и в целом появляться на публике.

Пересадка волос же — долгий процесс: сначала нужно носить повязку на голове, а затем на месте волос появятся шрамы и корка. Такой внешний вид может запустить ненужные слухи.

«Я такой же, как и вы»

Пересадка волос — довольно-таки дорогое удовольствие, и многим англичанам такая операция не по карману. Со стороны принца будет неэтично делать недешевую косметическую процедуру, когда обычные люди протестуют на улицах из-за недостатка средств.

Равнение на отца

Король Карл III с возрастом стал терять волосы — возможно, старший сын подражает ему. Ведь монарх спокойно принял тот факт, что его волос становится все меньше.

Уже поздно

Многие специалисты считают, что поезд уже ушел. Принц Уильям потерял слишком много волос, и пересадка больше не является для него доступной опцией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон.