Семьям погибших при взрыве в Балашихе выплатят по миллиону рублей

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

Сейчас на месте до сих пор идет разбор завалов. Причина трагедии уже названа?

Семьям погибших при взрыве в Балашихе выплатят по миллиону рублей

Фото: www.globallookpress.com / Russian Emergencies Ministry

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Родственникам погибших из-за взрыва газа в многоквартирном доме в подмосковном Балашихе выплатят в качестве компенсации по одному миллиону рублей. Также деньги получат пострадавшие от этого происшествия. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии, — 500 тысяч рублей. Тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести, — 300 тысяч рублей, остальным пострадавшим — 100 тысяч рублей», — сообщил политик.

Также по 30 тысяч на человека выплатят жильцам, чье имущество пострадало в результате взрыва. Люди, которые проживают в одиночку, получат 50 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что при взрыве в Балашихе погибла доцент Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского Ирина Артемьева.

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