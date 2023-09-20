«Боль утраты»: взрыв в Балашихе унес жизнь сотрудницы университета Вернадского
При взрыве в Балашихе погибла доцент университета Вернадского Артемьева
Фото: Григорьев Максим / ТАСС
Всего погибли пять человек. Еще девять пострадали.
Стало известно, что при взрыве в Балашихе погибла доцент Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского Ирина Артемьева. Прискорбную весть сообщили ее коллеги.
В сообщении отмечается, что 12 сентября женщина отпраздновала свое 35-летние. Коллектив отзывается об Артемьевой, как о профессиональном работнике и хорошем друге. Ее родным и близким выразили соболезнования.
«Коллектив Университета разделяет боль невосполнимой утраты», — написано в публикации.
Согласно последним данным, в результате взрыва пострадали девять человек, а также пять погибли. Среди умерших — три местных жителя и два спасателя, на которых обрушилась бетонная стена во время работы.
По предварительным данным, в районе 8:30 утра в жилом доме в Балашихе произошел взрыв газовоздушной смеси. Из дома были эвакуированы 170 человек. Под завалами могут оставаться люди.
Ранее 5-tv.ru писал, что под завалами после взрыва в Балашихе застряли женщина и ребенок.
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