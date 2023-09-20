«Боль утраты»: взрыв в Балашихе унес жизнь сотрудницы университета Вернадского

Всего погибли пять человек. Еще девять пострадали.

Стало известно, что при взрыве в Балашихе погибла доцент Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского Ирина Артемьева. Прискорбную весть сообщили ее коллеги.

В сообщении отмечается, что 12 сентября женщина отпраздновала свое 35-летние. Коллектив отзывается об Артемьевой, как о профессиональном работнике и хорошем друге. Ее родным и близким выразили соболезнования.

«Коллектив Университета разделяет боль невосполнимой утраты», — написано в публикации.

Согласно последним данным, в результате взрыва пострадали девять человек, а также пять погибли. Среди умерших — три местных жителя и два спасателя, на которых обрушилась бетонная стена во время работы.

По предварительным данным, в районе 8:30 утра в жилом доме в Балашихе произошел взрыв газовоздушной смеси. Из дома были эвакуированы 170 человек. Под завалами могут оставаться люди.

Ранее 5-tv.ru писал, что под завалами после взрыва в Балашихе застряли женщина и ребенок.