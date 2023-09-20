Актер Бабу умер после 30 лет полной парализации тела

В Индии скончался актер и певец под псевдонимом Бабу. Мужчина более 30 лет был прикован к кровати из-за травмы, которую получил во время съемок фильма. Об этом сообщил портал FilmiBeat.

Как актер Бабу дебютировал в 1990-м году в фильме режиссера Бхаратираджа «Мой дорогой друг». Там он исполнил песню Aei Raasaathi Poo Soodi Vaa Vaa Vaa. Благодаря этому он получил известность.

Но популярность быстро прошла. Ведь, когда мужчина снимался в своем пятом фильме, он решил отказаться от услуг дублера и исполнил опасный трюк самостоятельно. По сюжету в фильме происходил опасный бой. Персонаж Бабу должен был прыгнуть с многометровой высоту. И актер захотел сделать это сам. Коллеги его предупреждали и говорили, что не стоит этого делать. Но Бабу их не послушал. В итоге он неудачно исполнил трюк и заработал перелом позвоночника.

Мужчине несколько раз делали операцию, но он так и не встал на ноги. В результате он оказался прикованным к постели более чем на 30 лет.

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