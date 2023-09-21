Лавров ответил на санкции США шуткой про «40 километров» — видео

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 92 0

Глава МИД Лавров пошутил над визами журналистов из РФ: Погулять на 40 километров

Фото, видео: REUTERS / Francis Mascarenhas; 5-tv.ru

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Представители российской прессы получили в этом году американские визы с припиской об ограничении передвижения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подшутил над журналистами своего пула, находившихся в ожидании следующей встречи на полях сессии Генассамблеи ООН. Он отметил, что их визы позволяют почти свободно путешествовать по США — в пределах 40 километров. Проходя мимо представителей прессы, Лавров предложил им не стоять в коридорах, а погулять.

«Что вы сидите? Сходили, погуляли бы! Вам же можно на 40 километров», — сказал Лавров, проходя мимо работников СМИ, в ответ донеслись смешки.

В этом году российские журналисты получили американские визы с отметкой об ограничении передвижения в пределах 25 миль, в метрической системе это равносильно 40 километрам от центра Нью-Йорка. До 2023-го представителям СМИ из РФ выдавалась журналистская виза типа I, которая разрешает въезд в страну в связи с работой за рубежом.

В этот раз американское консульство выдало визу типа C2, она позволяет совершать поездки в Соединенные Штаты исключительно «с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций». Поработать на Генассамблее можно, а вот в Вашингтон, например, сотрудники изданий из России уже не доберутся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о выступлении Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности ООН, посвященном украинскому конфликту.

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