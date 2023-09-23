«В лесу увидишь — грибы отдашь»: Алена Кравец «разнесла» пластику Виктории Бони
Актриса Кравец негативно прокомментировала внешность Бони после операции
Фото: www.globallookpress.com / Victoria Bonya
Модель признала, что сама так и не решилась ложиться под нож хирурга.
Актриса, певица и модель Алена Кравец высказала свое мнение о внешности ведущей Виктории Бони после хирургического вмешательства. Об этом сообщает портал utro.ru.
«Лисьи глазки», как у Беллы Хадид и блефопластика с подтяжкой лица, по мнению Кравец, не удались, несмотря на то, что Боня обратилась за помощью к именитому и очень дорогостоящему американскому хирургу, который оперировал известных супермоделей.
«Я много работала с Викторией, и знаю, какая она была без макияжа и фотошопа — нормальное, даже симпатичное лицо. Не понимаю, зачем надо было так уродовать себя. Ведь теперь, согласно известной пословице, в лесу увидишь — грибы отдашь», — прокомментировала Кравец.
Также модель вспомнила о том, как однажды и сама задумывалась о хирургическом вмешательстве. Знаменитость все-таки не решилась делать пластику лица и ограничилась только операцией на груди, о которой впоследствии только пожалела. Алена искренно порадовалась, что вовремя остановилась.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Боня переживает из-за критики новой внешности.
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