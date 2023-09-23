Модель признала, что сама так и не решилась ложиться под нож хирурга.

Актриса, певица и модель Алена Кравец высказала свое мнение о внешности ведущей Виктории Бони после хирургического вмешательства. Об этом сообщает портал utro.ru.

«Лисьи глазки», как у Беллы Хадид и блефопластика с подтяжкой лица, по мнению Кравец, не удались, несмотря на то, что Боня обратилась за помощью к именитому и очень дорогостоящему американскому хирургу, который оперировал известных супермоделей.

«Я много работала с Викторией, и знаю, какая она была без макияжа и фотошопа — нормальное, даже симпатичное лицо. Не понимаю, зачем надо было так уродовать себя. Ведь теперь, согласно известной пословице, в лесу увидишь — грибы отдашь», — прокомментировала Кравец.

Также модель вспомнила о том, как однажды и сама задумывалась о хирургическом вмешательстве. Знаменитость все-таки не решилась делать пластику лица и ограничилась только операцией на груди, о которой впоследствии только пожалела. Алена искренно порадовалась, что вовремя остановилась.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Боня переживает из-за критики новой внешности.