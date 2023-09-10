Внешность звезды «Дома-2» стала неузнаваемой.

Некоторое время назад скандально известная дива из «Дома-2» Виктория Боня легла под нож хирурга. Телеведущая захотела стать обладательницей «лисьих глазок». Теперь ее задевают комментарии хейтеров по поводу того, что есть отеки и выглядит она якобы хуже, чем была до операции. К слову, процедура прошла в одной из американских клинк и обошлась диве в кругленькую сумму.

Хирургическое вмешательство бизнесвумен перенесла около двух недель назад. Его провел известный звездный хирург, который до этого работал с такими топ-моделями, как Кендалл Дженнер, Белла Хадид. Отеки на лице знаменитости до сих пор не прошли.

«Мне кажется, если бы то, что сейчас у меня через две недели после операции это был бы финальный вариант. Это бы сделало столько людей счастливыми. Они были бы тогда рады. Я смотрю, что все те, кто писал мне раньше, что я страшная, сейчас пишут: «Нет, она все-таки была красивая. Все-таки она была похожа на Анджелину Джоли. А сейчас — это урод, Майкл Джексон, фу». Вот насколько люди радуются, когда кому-то плохо. Некоторые пишут: «Вот бы ты такой осталась“», — пожаловалась звезда.

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Ради того, чтобы попасть к известному пластическому хирургу, Виктория Боня распрощалась с суммой в 250 тысяч долларов, а также позволила выложить фото без ретуши на официальной странице клиники. Уже на этом этапе снимки звезды вызвали волны негодования в обществе. Внешность Бони поверглась осуждению и критике. Ведь в недавнем времени, звезда проводила курсы массажа для лица, с помощью которого якобы можно вернуть молодость и упругость кожи. Экс-супруга скандального футболиста Алана Мамаева раскритиковала блогера за ее действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Бони под наркозом раскрылись новые таланты.