«Открыли ворота в ад»: Гутерриш обвинил человечество в безразличии к проблемам Земли

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Рита Миронова
Рита Миронова 18 0

Генсек ООН Гутерриш: человечество открыло врата в ад

«Открыли ворота в ад»: Гутерриш обвинил человечество в безразличии к проблемам Земли

Фото: www.globallookpress.com / Unspecified

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Генсек ООН считает необходимым сосредоточить внимание на решении проблем климата.

Человечество открыло ворота в ад, потому что не может справиться с изменением климата. Такое мнение во время выступления в ООН выразил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

«Наше внимание здесь сосредоточено на решениях проблем климата — и наша задача неотложна. Человечество открыло врата ада», — приводит его слова ABC News.

Гутерриш ждет новых климатических инициатив от мировых лидеров. По его мнению, весь мир находится на волоске от нестабильности и опасности, в которой придется жить, если не предпринять никаких мер.

США и страны Евросоюза должны достичь углеродной нейтральности (сокращение до нуля выбросов углекислого газа и его аналогов в процессе своей производственной деятельности — Прим. ред.) к 2050 году, Россия и Китай — к 2060- му. Это обязательное условие Парижского соглашения, принятого в 2015 году на фоне конвенции об изменении климата.

Сейчас между мировыми странами наблюдается высокий уровень раскола, отметил Гутерриш. Такого не было, по его словам, со времен Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский в ООН выдвинул России два условия для завершения конфликта.

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