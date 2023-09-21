Помогать песней военнослужащим: что любят слушать российские солдаты

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Рита Миронова
Рита Миронова 14 0

Певица Александра Круглова: солдаты любят популярные песни военных лет

Помогать песней военнослужащим: что любят слушать российские солдаты

Фото: © РИА Новости / Максим Захаров

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Звезды эстрады считают своим долгом поддерживать военных и делают это через творчество. Но что именно они исполняют? Какие предпочтения есть у защитников?

Российские военнослужащие любят популярные песни военных лет, а всеми любимую «Катюшу» слушают со слезами на глазах. Об этом utro.ru рассказала звезда музыкального шоу «Голос» Александра Круглова.

Артистка часто выступает перед военнослужащими России в военном госпитале и считает это своим долгом. По словам Кругловой, поддержать страну и своих сограждан в такой непростой период можно и музыкой. В проекте вместе с ней участвуют другие популярные артисты, в том числе участники «Голоса».

«Солдаты очень радуются нашему приезду. Мы поинтересовались у них, какие песни они хотели бы слышать от артистов, приезжающих к ним. Они поделились, что любят популярные песни военных лет. Главное, чтобы композиции были позитивные. Нас растрогали слезы на глазах солдат во время исполнения „Катюши“», — рассказала певица.

Александра КругловаАлександра Круглова. Фото: Telegram / Sashakruglovamusic / sashakruglovamusic

Музыка, как лекарство для души и тела, помогает солдатам справляться с трудностями. В планах у Кругловой организовать концерт с лучшими артистами страны и пригласить на него военнослужащих вместе с семьями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Хор Турецкого» выступил перед участниками СВО в военном госпитале.

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