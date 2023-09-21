Таинственная брюнетка: Niletto показал фанатам свою возлюбленную

С кем встречается известный исполнитель?

Певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков. — Прим. ред.) в своем личном блоге показал фанатам свою возлюбленную. На видео в объятиях исполнителя утонула таинственная брюнетка.

Интересно, что сам артист ничего не говорил о начале новых отношений. Но источник, который близок к музыканту, рассказал изданию KP.RU, что на кадрах новая избранница Niletto Катя. Она из города Серов. Оказалось, что девушка увлекается танцами и работает фотографом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Niletto попал в ДТП в Екатеринбурге. Он показал автомобиль, в котором ехал, на видео. У машины вмятина на переднем крыле и несколько больших царапин.