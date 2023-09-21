Не в сети: жители Ростовской области столкнулись со сбоями в мобильной связи

В регионе зафиксировано снижение голосового трафика и передачи данных. Что стало причиной? И когда жителям вернут связь?

Авария на сети оператора МТС стала причиной перебоев в работе мобильной связи в Ростовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

Абоненты сталкиваются с рядом проблем. Так, в регионе зафиксировано снижение голосового трафика на 32% и передачи данных — на 26%. Но в ведомстве заверяют, что местные жители скоро снова смогут пользоваться услугами связи в полном объеме.

«Оперативные службы МТС работают над устранением аварии. Связь должна быть восстановлена в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как масштабный сбой произошел в работе мессенджера Telegram.