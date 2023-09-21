Не в сети: жители Ростовской области столкнулись со сбоями в мобильной связи

Аварию на сети МТС в Ростовской области устранят в ближайшее время
Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand
В регионе зафиксировано снижение голосового трафика и передачи данных. Что стало причиной? И когда жителям вернут связь?
Авария на сети оператора МТС стала причиной перебоев в работе мобильной связи в Ростовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.
Абоненты сталкиваются с рядом проблем. Так, в регионе зафиксировано снижение голосового трафика на 32% и передачи данных — на 26%. Но в ведомстве заверяют, что местные жители скоро снова смогут пользоваться услугами связи в полном объеме.
«Оперативные службы МТС работают над устранением аварии. Связь должна быть восстановлена в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как масштабный сбой произошел в работе мессенджера Telegram.
73%
-0.54 102.36
-1.01
Нашли ошибку?