Сервис выясняет причины проблемы и пытается их устранить.

В Telegram массовый сбой в работе

Фото: www.globallookpress.com / Rafael Henrique

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Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram произошел в понедельник вечером, 21 августа. По имеющимся данным сервиса Downdetector зафиксировано более 12 тысяч жалоб. Работа Telegram остановилась в России, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане и на Украине.

Сбой начался около 20:00 и продолжается по настоящий момент. Сервис выясняет причины проблемы и пытается их устранить.

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