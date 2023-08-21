В Telegram массовый сбой в работе

Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram произошел в понедельник вечером, 21 августа. По имеющимся данным сервиса Downdetector зафиксировано более 12 тысяч жалоб. Работа Telegram остановилась в России, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане и на Украине.

Сбой начался около 20:00 и продолжается по настоящий момент. Сервис выясняет причины проблемы и пытается их устранить.