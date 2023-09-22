А кто настоящий? Джордж Мартин подал в суд на создателей GPT-чата
Джордж Мартин подал в суд на создателей GPT-чата
Фото, видео: www.globallookpress.com / Omar Marques; 5-tv.ru
Вместе с автором «Песни льда и пламени» иск подали и другие американские писатели. Что не так?
Джордж Мартин — крестный отец «Игры престолов» — подал в суд на создателей GPT-чата за нарушение авторских прав. Нейросеть сгенерировала пиратскую версию продолжения его бестселлера.
Мартин возмущается, что еще не успел опубликовать роман, как нейросеть уже создала свою версию. И может заработать на его продукте миллиарды.
Вместе с автором «Песни льда и пламени» иск подали и другие американские писатели, которые требуют гонорар за использование их произведений.
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