А кто настоящий? Джордж Мартин подал в суд на создателей GPT-чата

Вместе с автором «Песни льда и пламени» иск подали и другие американские писатели. Что не так?

Джордж Мартин — крестный отец «Игры престолов» — подал в суд на создателей GPT-чата за нарушение авторских прав. Нейросеть сгенерировала пиратскую версию продолжения его бестселлера.

Мартин возмущается, что еще не успел опубликовать роман, как нейросеть уже создала свою версию. И может заработать на его продукте миллиарды.

Вместе с автором «Песни льда и пламени» иск подали и другие американские писатели, которые требуют гонорар за использование их произведений.