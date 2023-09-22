«Лицо такое»: в США удивились реакции Зеленского на речь Байдена

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Экс-разведчик Шаффер: Зеленский слушал выступление Байдена без интереса

«Лицо такое»: в США удивились реакции Зеленского на речь Байдена

Фото: Reuters / Mike Segar

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Да и в целом слушатели в зале не очень были заинтересованы словами американского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский слушал выступление американского лидера Джо Байдена на Генассамблее ООН без особого интереса. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он заметил, что пока Байден зачитывал речь слушатели сидели в телефонах.

«А у Зеленского лицо такое, будто он изо всех сил старается удержать в желудке буррито, который съел на завтрак», — добавил Шаффер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Генассамблее ООН встретили Сергея Лаврова.

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