«Ускоряется необратимое»: как на Генассамблее ООН встретили Сергея Лаврова

Желающих помогать Киеву становится все меньше и меньше. Политическую оплеуху Владимиру Зеленскому отвесил один из главных союзников: Польша прекращает поставки оружия соседу.

Украинский президент сейчас находится в Нью-Йорке на генассамблее ООН. И похоже гастроли проходят в крайне неудачное время. Интерес к Украине тает. К примеру, переговоры Зеленского и Шольца длились всего пол часа. А вот в приемную Сергея Лаврова выстроилась очередь в прямом смысле со всего мира. Возникли даже шутки о тяжести изоляции. Об атмосфере в зале и кулуарах Генассамблеи — корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

«Очень рад вас видеть, как вы поживаете?» — спрашивает Гросси Лаврова.

«Пока хорошо!» — отвечает ему российский министр иностранных дел.

Это не менее важная и не менее насыщенная часть работы нашей делегации в стенах ООН. Помимо присутствия на официальных встречах 78-й сессии Генассамблеи, Лавров с Гросси обсудили опасность использования снарядов с обедненным ураном, что Запад передал Украине.

А затем прошла встреча с главой дипломатии Венесуэлы. Большинство встреч — закрытые. Между рукопожатиями и переговорами несколько минут на смену локаций.

«Сходили бы, погуляли. Вам же можно на 40 километров», — говорит Лавров.

Это министр иностранных дел об условиях визы, что выдали российской прессе американцы. Там строго указано, на сколько километров можно удаляться от здания штаб-квартиры. Один из способов злоупотребления географией, который США традиционно использует. Но так будет не всегда.

«Мы видим, как ускоряется необратимое становление более справедливого, полицентричного миропорядка, и однополярный мироуклад уходит в прошлое. Я убежден, что в текущих условиях роль БРИКС в решении глобальных проблем будет только возрастать. Мы в ближайшее время распространим программу своего председательства с учетом того, что нас уже будет 11. Бразилия, думаю, особо отмечает, что 11 — это состав футбольной команды, и, может быть, нам подумать о том, чтобы сделать футбольную команду БРИКС», — отметил министр иностранных дел.

Это предложение прозвучало на встрече глав МИД БРИКС. И глава российской дипломатии говорил о командном спорте. С той же Бразилией президент США в ООН попытался сыграть совсем в другие игры. После встречи он сначала задел плечом флаг, потом долго боролся с наушником, а потом забыл пожать своему коллеге руку. Хотя бразильский президент даже сделал было в сторону Байдена шаг. Было ли это случайностью? Возможно. Но это, очевидно, и часть падения престижа США на международной арене.

На заседании в Совбезе ООН Сергей Лавров появляется как раз вовремя. Он идет на выступление госсекретаря США. В какой-то момент слушать Блинкена в зале перестают. Представители стран наблюдают за главой МИД России и по очереди начинают здороваться с ним, а потом внимательно выслушивают позицию России.

«Запад обращается к уставным нормам и принципам выборочно, от случая к случаю, исключительно сообразно своим корыстным геополитическим потребностям. Это неизбежно ведет к расшатыванию глобальной стабильности, обострению имеющихся и разжиганию новых очагов напряженности. Растут и риски глобального конфликта», — сказал Лавров.

В преддверии глобального конфликта на полях ООН уже разгорелись локальные. Так, премьер-министр Польши заявил, что его страна больше не будет передавать украинцам оружие. Конфликт, развернувшийся из-за зерна, кажется, выходит на новый уровень. Итогами этих дней в ООН осталась недовольна и западная пресса. Немецкий ABC сожалеет, что Зеленский избегал конфронтации с Лавровым, а Politico отмечает, что в ООН творится неразбериха. Впрочем, это не единственный сюрприз, который ждет Зеленского в США. Из Нью-Йорка он отправится в Вашингтон просить денег. Но там собираются не давать, а спрашивать. Сенатор Рэнд Пол публично заявил, что будет выступать против очередного транша.

Похоже, многополярность стала процессом, который постепенно начинает управлять и госорганами Штатов.