Умерла актриса из «Сказки о царе Салтане» Нина Беляева

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 36 0

Актриса из «Сказки о царе Салтане» Нина Беляева умерла в возрасте 92 лет

Умерла актриса из «Сказки о царе Салтане» Нина Беляева

Фото: Кадр из к/ф «Сказка о царе Салтане», реж. Александр Птушко, 1966 г.

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В известной экранизации произведения Пушкина артистка сыграла Повариху.

Советская актриса Нина Беляева, известная по роли Поварихи в «Сказке о царе Салтане», скончалась в возрасте 92 лет. Информация о смерти артистки появилась на портале kino-teatr.ru.

Отмечается, что она ушла из жизни в четверг, 21 сентября. Точные причины не уточняются.

Нина Беляева родилась в 1931 году в Ульяновске. Окончила Щукинское училище в 1957-м, была ученицей мастера Цецилии Мансуровой. В 1957–1966 годах служила в Московском академическом театре Сатиры, а затем перешла в отделение чтецов Московской государственной академической филармонии, где служила до 1987 года.

В карьере Беляевой, по данным портала, шесть ролей в кино. Она снималась в фильмах «Чернобурая лиса», «Свет далекой звезды», «Яблоко раздора», «Шли солдаты…», «Коммунист». Наиболее запоминающейся оказалась роль Поварихи в «Сказке о царе Салтане» — экранизации одноименного произведения Александра Пушкина.

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