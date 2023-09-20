И даже сердце сжалось: как Москва прощалась с Николаем Добронравовым

На его песнях выросло не одно поколение. Близкие тяжело переживают утрату гения.

Сегодня Москва прощалась с поэтом, чьи стихи называют достоянием страны — с Николаем Добронравовым. На песнях, которые он писал вместе с Александрой Пахмутовой, а они прожили бок о бок 67 лет, выросло не одно поколение. И они звучали даже сегодня, в скорбный день, у концертного зала имени Чайковского. Сотни поклонников пришли туда, чтобы проводить овациями человека-легенду. Подробности — в репортаже.