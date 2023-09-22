Новый виток: в Ереване протестующие снова заполонили улицы

Оппозиция ежедневно призывает недовольных граждан Армении выходить на улицы.

Новый виток конфликта в Нагорном Карабахе все больше обостряет внутриполитическую ситуацию в самой Армении.

В ближайшие часы в столице Ереване начнется очередная акция протеста. Лидеры оппозиции, которые требуют отставки премьера Никола Пашиняна, призвали своих сторонников перекрыть важнейшие дороги. Горячо в городе было и накануне. Митинги на площади Республики у здания правительства продолжались до ночи. Полицейский спецназ проводил жесткие задержания.

Полицейские силой заталкивали протестующих в машины и развозили по участкам. В общей сложности, задержали почти пятьдесят человек.