«Не успел осуществить»: о чем мечтал Вячеслав Гришечкин перед смертью

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Рита Миронова
Рита Миронова 18 0

Пародист Песков: перед смертью Гришечкин хотел переехать в Подмосковье

«Не успел осуществить»: о чем мечтал Вячеслав Гришечкин перед смертью

Фото: Белоусов Виталий / ТАСС

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Незадолго до смерти актер строил планы по поводу переезда. Куда он собирался?

Незадолго до смерти Вячеслав Гришечкин строил планы по поводу переезда. В беседе с МК пародист и близкий друг актера Александр Песков рассказал, что тот хотел продать квартиру в Москве и перебраться в Подмосковье.

«Так получилось, что я построил дом. Хотел ему продать, а рядом построить еще один для себя. Он так загорелся этой идеей, чтобы мы жили по соседству. Но не успел ее осуществить, к сожалению», — поделился Песков.

Возлюбленной у Гришечкина не было, супруга артиста ушла из жизни, он жил в одиночестве с любимой собакой по кличке Беня. Актер всегда помогал бездомным животным и приютам, откуда, к слову, и забрал своего пса.

Все романы, которые Гришечкину приписывали при жизни, Песков назвал лишь «игрой для телевидения». У актера была только единственная любимая дочь и другие родственники.

Вячеслав Гришечкин скоропостижно скончался 15 сентября в возрасте 61 года. Последние дни актер провел в больнице, куда попал из-за проблем с сердцем.

Директор артиста обвинил в случившемся врачей, которые занимались лечением. По его мнению, они слишком халатно отнеслись к своей работе, поэтому у Гришечкина начались осложнения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве простились с заслуженным артистом РФ Вячеславом Гришечкиным.

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