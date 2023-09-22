По штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар.

«Возле театра Луначарского упал осколок», — написал губернатора Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Власти призывают местных жителей при обнаружении потенциально опасных элементов не подходить к ним и вызывать экстренные службы.

На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.