По штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 42 0

Информация о последствиях атаки неприятеля уточняется.

По штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар

Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

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По штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар.

«Возле театра Луначарского упал осколок», — написал губернатора Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Власти призывают местных жителей при обнаружении потенциально опасных элементов не подходить к ним и вызывать экстренные службы.

На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

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