Чтобы не заболеть: какие продукты можно и нельзя есть осенью

Как правильно питаться в этот период, чтобы не подорвать иммунитет?

Осень — это череда простуд, во время которой заботиться о своем иммунитете надо максимально тщательно. В беседе с 5-tv.ru нутрициолог Вероника Гусакова перечислила продукты, которые лучше исключить из рациона в осеннее время.

Во-первых, стоит обратить внимание на потребляемый сахар. Ежедневная норма, по рекомендации эксперта, не должна превышать 5-10% от суточной калорийности.

«В первую очередь, это сладкие напитки, газированные либо пакетированные соки, сладкие завтраки, хлебобулочные изделия, печенье и конфеты. Внимательно читайте этикетки, потому что даже в простой хлеб зачастую содержит в себе сахар», — отметила Гусакова.

Второй вредитель на пути к крепкому иммунитету — это алкоголь. Врач подчеркнула, что безопасной дозы для организма не существует. Также человеческой печени нет дела, крепкий алкоголь употребляется или не очень — процесс детоксикации организма будет запущен в любом случае.

Третий пункт списка — соль, в частности в скрытом виде. Это касается колбасных изделий, сыров и консервов. Осенью такие продукты в рационе надо держать под контролем, так как они вызывают отеки, а физической активности становится меньше.

Также в осенний период важно следить за кофеином. Гусакова не рекомендует выпивать в день больше двух-трех чашек кофе, так как в больших количествах он оказывает негативное воздействие на организм.

«Отдайте предпочтение теплые напиткам и супам, чтобы поддержать терморегуляцию организма. Если летом все ели мороженое, окрошку и пили квас, то осенью лучше теплые супы и напитки», — порекомендовала эксперт.

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