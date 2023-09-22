Что делать при воздушной тревоге: порядок действий

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 43 0

Губернатор Севастополя Развозжаев объяснил, что делать при воздушной тревоге

Что делать при воздушной тревоге: порядок действий

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Правильный порядок действий поможет сохранить жизнь.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале объяснил, что делать при получении звукового сигнала электросиренами «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и голосового оповещения «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» в сетях радио и ТВ-вещания. В посте представитель властей.

При нахождении в многоквартирном доме, если вы не знаете о месте нахождения ближайшего укрытия:

  • плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить;
  • перекрыть газ, воду,
  • отключить электричество;
  • укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.

При нахождении в многоквартирном доме, если вы знаете о месте нахождения ближайшего укрытия:

  • плотно закрыть окна;
  • перекрыть газ, воду, отключить электричество;
  • взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты);
  • предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;
  • оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
  • не используя лифт следовать в укрытие.

При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:

  • остановить автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);
  • покинуть автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).

При нахождении на улице — использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения:

  • подземные переходы;
  • тоннели;
  • другие искусственные укрытия.

Помните, что категорически не подходят для укрытия:

  • места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);
  • места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов — от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений — 30-50 метров.

Что произошло в Севастополе?

По штабу Черноморского флота в Севастополе ВСУ нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов — не подходить и звонить в 112, написал губернатор. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали.

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