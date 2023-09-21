Кому стоит вакцинироваться от нового штамма COVID–19?

Эффективны ли существующие вакцины против болезни?

В Роспотребнадзоре предупредили, что новый штамм коронавируса — «Пирола» заразнее ранее бушевавшего «Омикрона». Значит ли это, что нужно сейчас оперативно вакцинироваться? На этот вопрос ответили врачи изданию РИА Новости.

По словам научного сотрудника Института иммунологии и физиологии УрО РАН, кандидата медицинских наук Михаила Болкова, прививаться прямо сейчас, особенно вакцинированным либо перенесшим COVID–19, не имеет смысла. Как утверждает специалист, все существующие вакцины неэффективны, так как рассчитаны на ранние штаммы.

Болков свое заявление подкрепил тем, что каждый в той или иной степени сталкивался с разными видами коронавирусов, значит, сформирована защита, есть некий потенциал борьбы благодаря иммунной памяти. По его мнению, была бы эффективна мультивалентная вакцина против разных штаммов.

Также доктор медицинских наук, врач-инфекционист Владимир Неронов напоминает, что нынешние штаммы значительно отличаются от первоначального «уханьского», на базе которого были синтезированы вакцины.

«Никакая прививка не даст полноценной гарантии. Вакцинация позволяет иммунитету получить информацию о родственном вирусе, и при контакте может сработать так называемый перекрестный иммунитет, облегчив болезнь», — отметил он.

Кроме того, в осенне-зимний сезон неизбежен подъем заболеваемости. От гриппа уже вовсю прививаются. Неронов попросил этим не пренебрегать. Особенно тех, кто работает с большим количеством людей или пользуется общественным транспортом ежедневно в час пик.

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