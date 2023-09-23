«Хромая утка» в грязной майке: для чего Зеленский ездил в США и чего добился

Лидер Украины наведался в Штаты и вновь захотел получить деньги от американских партнеров. Но в чем суть поездки на самом деле?

Президент Украины Владимир Зеленский недавно посетил США. В Штатах он успел заскочить на заседание Совета безопасности ООН, встретиться с Байденом и совершить еще ряд переговоров. Политолог Антон Бредихин эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, зачем украинский лидер посещал США.

«Целью визита был сам визит и точка. Специально для этого выбиралась самая грязная майка. Специально для этого оформлялись билеты дорогостоящие. Вывозилась жена. И, соответственно, Зеленский получил пустые залы. И, как мы видим, по каналу „1+1“ сам Зеленский слушал самого Зеленского», — рассказал политолог.

Сейчас лидер Украины находится в патовой ситуации. Во время диалога с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский запросил несколько сотен миллиардов долларов. Но, по всей видимости, слуга народа надоел даже главе Белого дома. Американский политик согласился дать денег, но в разы меньше. Его предложение — всего лишь несколько десятков миллионов, которые пойдут на военную технику из США.

Политолог отметил, если говорить про первоначальную цель визита, то она заключалась в том, чтобы показать, что такой человек, как Зеленский, еще существует. Ведь лидер Украины беспокоится о том, что в США начали большую компанию по поиску его сменщика. Сейчас политик боится каждого шороха. Его напугал даже визит экс-премьер министра Великобритании Бориса Джонсона во Львов.

«Зеленского и напугала активность Залужного, после чего он посадил Залужного, не выдвинув никаких обвинений», — сообщил политолог.

Действующий глава прекрасно осознает, что сейчас есть прекрасная возможность его сместить, ведь такие «тарасята», как он, получат «зеленый свет» от США. Дабы оставить за собой пост президента, Зеленский цепляется за каждый шанс. И выступление на Совбезе ООН — хороший вариант. Даже если учитывать то, что особо никто не хотел его слушать. Но сам факт: Зеленскому удалось помелькать перед глазами американских конгрессменов.

«По сути, он уже стал „хромой уткой“, как это обозначают американские политики. И, соответственно, в него веры мало. Но при этом он хочет доказать свою полезность общему делу. А это очень большая задача», — отметил политолог.

Эксперт также сообщил, что перед глазами Зеленского есть хороший пример ставленника США — бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили. Он даже сейчас встает со своей больничной койки, чтобы призвать людей в Тбилиси выходить на улицы. Саакашвили надеется на то, что в будущем возглавит протесты в стране и повернет Грузию лицом к США. Поэтому Зеленский и хочет понять, какую должность он может получит в ЕС или НАТО. Но ему подойдут хоть какие-то гарантии на дальнейшее существование.

Впрочем, у украинского лидера хватает проблем: после визита Зеленского в США, между Киевом и Варшавой резко ухудшились отношения из-за действий Украины. Ранее 5-tv.ru писал, почему изменились отношения Польши и Украины.