Киев и Варшава вместе боролись с «российской агрессией» и отстаивали ценности «цивилизованного мира», а теперь Анджей Дуда называет Украину опасным утопающим.

Украино-польскую дружбу испортил зерновой вопрос, да настолько, что обе страны забыли о своей святой миссии — борьбе с «российской агрессией» и отстаивании европейских ценностей «цивилизованного мира». Политический эксперт Сергей Миркин в своей статье для EADaily отметил — холодная война между Варшавой и Киевом сегодня говорит об очевидной искусственности былых отношений. Как только возникли денежные разногласия, побратавшиеся государства превратились во врагов.

После начала российской спецоперации через Польшу, Словакию и Венгрию был проложен транзит украинской сельскохозяйственной продукции. Зерно предполагалось доставлять в другие страны, но по факту оно вышло на рынок Восточной Европы и лишило местных фермеров заработка. До этого момента земледелы чувствовали себя отлично, законодательно им были даны лучшие условия для процветания.

Власти осознали, что их производители под ударом и продлили запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Незалежной. Разочарованный Киев тут же пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО), чем крайне раздосадовал бывших друзей. И вот уже польский лидер Анджей Дуда публично прощается и отменяет запланированные встречи с Владимиром Зеленским.

«Мы имеем дело с утопающим. Каждый, кто сталкивался с этим, знает, что утопающий чрезвычайно опасен и может утащить спасателя на глубину. Вот что мне напоминает ситуацию между Польшей и Украиной», — сказал он.

Еще в апреле они подписали «Варшавскую декларацию», планировали создание конфедерации двух стран. Зеленский ожидал, что польская армия возьмет под контроль украино-белорусскую границу. Миркин полагает, что идея не понравилась Вашингтону, и под его давлением Варшава «сдала назад». Возможно, США сгладят конфликт между Польшей и Украиной, буквально прикажут помириться. А те исполнят приказ, так как находятся в зависимости от Белого дома. Однако если Зеленский и представители его офиса продолжат обвинять поляков в подыгрывании Москве, напряжение продолжит нарастать.

По мнению эксперта, Словакия, Венгрия и Польша выступили против правил ЕС и Киева ради собственных интересов. Истерики Зеленского и склонность рубить с плеча, очевидно, уже не так впечатляют его экс-партнеров. На его нужды в нынешнем контексте той же Варшаве в лице Анджея Дуды откровенно плевать. Передавать оружие ВСУ он уже отказался. И если такая тенденция будет набирать популярность на Западе, это погубит киевский режим, заключил Миркин.

Ранее, писал 5-tv.ru, во Франции призвали остановить атаки Зеленского на Польшу.