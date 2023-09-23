Профессора МАДИ «развели» на 33 миллиона рублей звонком из банка

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Полина Долгова
Полина Долгова 172 0

Мошенники похитили у профессора МАДИ 33 миллиона рублей

Профессора МАДИ «развели» на 33 миллиона рублей звонком из банка

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Мужчина сам отдал мошенникам 29 миллионов рублей наличными.

Профессора МАДИ, занимающегося разработкой беспилотных автомобилей, обманули на 33 миллиона рублей, сообщает Mash.

В конце прошлого месяца к 75-летнему доктору технических наук Сергею Морозу обратилась незнакомка, которая представилась дознавателем. Женщина убедила педагога в том, что его финансовая безопасность находится под угрозой, ведь мошенники пытаются снять деньги с его счета в банке по фальшивым документам. Дальше по сценарию, для пущей убедительности, позвонил второй мошенник — «следователь». Для того, чтобы спасти сбережения, профессору предложили два варианта: либо арест счета, либо передача кровных на хранение в ЦБ.

Мороз выбрал второй вариант. Он вывел наличные на сумму 29 миллионов и отнес домой. Через час к нему приехал «курьер из банка», которому профессор отдал все наличные. Спустя несколько дней, примерно по той же схеме, преступники убедили ученого взять кредит еще на четыре миллиона рублей. Однако только после того, как его начали уговаривать продать квартиру, мужчина заподозрил что-то неладное и пошел в полицию. К данному моменту, возбуждено дело о мошенничестве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники «развели» генерала КГБ почти на 13 миллионов рублей.

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