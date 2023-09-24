Что категорически нельзя есть на завтрак детям и взрослым?

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Сергей Зеленский
Сергей Зеленский Сергей Зеленский Журналист 28 0

Один из самых популярных во всем мире продуктов оказался опасным?

Что категорически нельзя есть на завтрак детям и взрослым?

Фото: www.globallookpress.com / Michael Peuckert

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала о вредных и полезных продуктах для первого утреннего приема пищи.

В первую очередь, не стоит употреблять на завтрак круглый плоский хлеб — питу. По словам специалиста, именно она повышает уровень глюкозы в крови человека, а также содержит до 80 граммов углеводов на 100 граммов продукта.

«Это худшее, что можно выбрать», — приводит ее слова РИА Новости.

Еще один вредный продукт — сладкие хрустящие хлопья, которые так любят дети в разных странах. В них содержится крайне мало пищевых волокон, они не могут насытить организм надолго. Кроме того, нет ничего хорошего в том, что ребенок уже с детства привыкает есть сладкое по утрам.

Диетолог порекомендовала начинать свой день с гранолы — смеси овсяных хлопьев, орехов, сухофруктов, ягод и меда с добавлением греческого йогурта.

Что касается такой популярной на завтрак яичницы, то лучше всего ее есть с овощами. А вот любителям поджарить яйца на беконе лучшего всего употреблять их с цельнозерновым хлебом, чтобы сбалансировать жиры, содержащиеся в мясе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о наименее вредных для организма человека сладостях.

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