Пора домой: в Крым из Германии переселяются русские немцы

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Полина Долгова
Полина Долгова 8 0

Депутат Гемпель: в Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии

Пора домой: в Крым из Германии переселяются русские немцы

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

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В общей сложности их уже более 200.

В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии. Об этом сообщил председатель комитета парламента Республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, в общей сложности таких семей уже более 200. Люди возвращаются на историческую родину. По словам депутата, в Крыму создаются благоприятные условия, благодаря которым уехавшие ранее на постоянное место жительства в другие страны семьи массово возвращаются.

Прежде Гемпель заявил, что полуостров не нуждается в признании атлантического альянса. Он считает, что Крым «вернулся домой навсегда» и развивается в составе РФ, местные не нуждаются в том, чтобы их гражданскую позицию признало НАТО.

Официально Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение полуострова в состав РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какое предупреждение вынесли НАТО после попыток ВСУ ударить по Крыму.

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