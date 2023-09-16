«Жесточайший ответ»: НАТО вынесли новое предупреждение из-за попыток ударов по Крыму
Депутат Шеремет пообещал жесточайший ответ на удары по Крыму западными ракетами
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В России пообещали проучить Киев и НАТО за неудачную попытку атаковать Крым ракетами с воздуха. С соответствующим заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Спустя три дня после вопиющего инцидента в правительстве обратили внимание на очередные нарушенные Украиной договоренности. По итогам провалившейся атаки российская ПВО сбила семь ракет и уничтожила ряд вражеских кораблей. Теперь Зеленскому и НАТО предстоит ответить за попытку провокации, и спрос будет жестким, уже пообещали в ведомстве.
«Мы видим, что Запад не контролирует безумца Зеленского. Страны, чьи ракеты применяются украинскими террористами для ударов по Крыму, стоит признать стороной военного конфликта. Мы должны дать жесточайший ответ на любую агрессию», — пояснил депутат в интервью РИА Новости.
По словам Шеремета, западные страны должны раз и навсегда осознать, что ни одна агрессивная выходка в отношении России не останется без внимания.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский пригрозил США и странам ЕС бунтом беженцев в случае, если партнеры перестанут поставлять на Украину боеприпасы.
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