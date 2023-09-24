«Незабываемое зрелище»: Анастасия Волочкова раскрыла детали нового романа

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Полина Долгова
Полина Долгова 130 0

Анастасия Волочкова: моя нынешняя история любви длится более семи лет

«Незабываемое зрелище»: Анастасия Волочкова раскрыла детали нового романа

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Мужчина немного младше артистки. Кто он?

О личной жизни заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой постоянно ходят слухи. В недавнем интервью балерина рассказала, как сейчас складываются ее романтические отношения, сообщает портал Teleprogramma.

Танцовщица рассказала, что у есть возлюбленный. Женщина призналась, что ее история любви длится уже более семи лет. Знаменитость отметила, что эти годы они дружили, однако чувства смогли перерасти во влюбленность. Личность своего суженного Анастасия предпочла не раскрывать, а лишь отметила, что он немного младше нее.

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Прима рассказала, что сравнивает чувство любви с одержимостью. Такие же эмоции она ощущает в творчестве и сексуальной жизни. Блондинка призналась, что счастлива рядом с возлюбленным и теперь за нее можно искренне порадоваться. Помимо этого, она сообщила, что в конце ноября состоится премьера ее шоу «Одержимость». По словам артистки, это будет «незабываемое зрелище».

На днях в Москве арестовали «кондитерского короля» Дмитрия Дюрана, от которого Волочкова еще недавно хвасталась пышными букетами в соцсетях. Что же ждать от нынешнего бойфренда дивы?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у экс-бойфренда Волочковой Дмитрия Дюрана были сообщники.

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