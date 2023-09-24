Как мужик: Ирина Шейк посетила выставку в строгом костюме

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Полина Долгова
Полина Долгова 83 0

Супермодель Ирина Шейк в мужском костюме пришла на выставку в Милане

Как мужик: Ирина Шейк посетила выставку в строгом костюме

Фото: www.globallookpress.com / Simone Comi

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Модель выбрала совершенно не женский образ. Что бы это значило?

Российская супермодель Ирина Шейк посетила открытие выставки Unveiled в Милане. Снимки с открытия она опубликовала на странице своего блога.

22 сентября состоялось открытие выставки дуэта фэшн-фотографов Луиджи Мурену и Янго Хенци. Для праздничного вечера Шейк выбрала строгий костюм с мужского плеча, который дополнила «голым лифчиком» и чокером со стразами. Ее волосы уложили назад, а также сделали неброский, но эффектный макияж. Образ завершили ботинки и белые носки.

В начале лета на страницах таблоидов появилась информация о том, что Шейк начала встречаться с экс-супругом модели Жизель Бюндхен, футболистом Томом Брэди. С тех пор пара неоднократно попадала в объективы папарацци. Инсайдеры сообщают, что отношения 37-летней Шейк и 45-летнего Брэди продолжают развиваться, хотя за последнее время фотографы больше не ловили пару вместе. По словам приближенных, футболиста даже не испугал тот факт, что свой недавний отпуск модель провела в компании бывшего возлюбленного Брэдли Купера и их общей дочери.

Ирина ШейкИрина Шейк. Фото: www.globallookpress.com / Simone Comi

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шейк отправилась в Венецию с Купером.

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