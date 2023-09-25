Макрон отменил требование премьера Франции продавать топливо в убыток

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил распоряжение премьер-министра Элизабет Борн продавать топливо в убыток ради понижения цен на АЗС страны. С соответствующим заявлением политик вышел спустя считанные дни после выдвинутой инициативы.

Буквально недавно Борн выдвинула предложение продавать бензин в убыток в течение нескольких месяцев, чтобы позволить им «еще больше снизить цены». С 2022 года во Франции были приняты меры, не позволяющие завышать стоимость сырья, а параллельно запрещающие продавать его в ущерб бюджету компании.

Макрон в интервью телеканалу TF1 подчеркнул, что считает инициативу премьер-министра странной, но подметил, что такой вариант все еще существует и будет использован в качестве угрозы.

Тем потребителям, которые оказались в безвыходной ситуации из-за топливного кризиса, компенсируют затраты на авто в размере 100 евро, пообещал он. Со своей стороны президент Франции уже пообещал оказать давление на 60 крупнейших производителей продовольствия, чтобы добиться соглашения о сокращении маржи на фоне растущей продовольственной инфляции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эммануэль Макрон проигнорировал вопрос о зерновой сделке.