Конец света: почему юг Петербурга медленно, но верно погружается во тьму

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Блэкаут произошел в южном пригороде Петербурга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rolf W. Hapke / CHROMORANGE; 5-tv.ru

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Некоторые люди даже застряли в лифтах.

Жители южного пригорода Петербурга пережили несколько неприятных часов, после того как в густонаселенном квартале внезапно погас свет. Потухли светофоры и уличные фонари, во тьму погрузились магазины и квартиры, встали насосы, подающие воду по трубам.

Но хуже всех пришлось тем, кто ехал в лифтах — внезапный блэкаут надолго запер людей в металлических кабинах. Что произошло, выяснила корреспондент «Известий» Диана Чуприна.

Ранее 5-tv.ru писал, что в середине августа весь Ливан остался без света из-за отключения двух тепловых электростанций (ТЭС). Подачи электроэнергии в стране не было на протяжении семи часов.

Известно, что в настоящее время две ТЭС являются единственными снабжающими Ливан электроэнергией. В результате «блэкаута» из строя вышли станции перекачки воды и объекты инфраструктуры.

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