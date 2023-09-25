Конец света: почему юг Петербурга медленно, но верно погружается во тьму

Некоторые люди даже застряли в лифтах.

Жители южного пригорода Петербурга пережили несколько неприятных часов, после того как в густонаселенном квартале внезапно погас свет. Потухли светофоры и уличные фонари, во тьму погрузились магазины и квартиры, встали насосы, подающие воду по трубам.

Но хуже всех пришлось тем, кто ехал в лифтах — внезапный блэкаут надолго запер людей в металлических кабинах. Что произошло, выяснила корреспондент «Известий» Диана Чуприна.

Ранее 5-tv.ru писал, что в середине августа весь Ливан остался без света из-за отключения двух тепловых электростанций (ТЭС). Подачи электроэнергии в стране не было на протяжении семи часов.

Известно, что в настоящее время две ТЭС являются единственными снабжающими Ливан электроэнергией. В результате «блэкаута» из строя вышли станции перекачки воды и объекты инфраструктуры.