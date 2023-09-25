Нарусовой вынесут предупреждение за поездку в страны НАТО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 63 0

Минувшим летом сенатор не согласовала свои заграничные визиты.

Нарусовой вынесут предупреждение за поездку в страны НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Российскому сенатору Людмиле Нарусовой направят предупреждение в связи с ее несогласованными поездками в страны НАТО. Об этом сообщили в Совете Федерации.

Минувшим летом 72-летняя политик без разрешения руководства Совфеда «транзитом» посетила Турцию, а после направилась в Ниццу. В России ее не было с 19 июля по 6 августа. При этом Нарусова пропустила два пленарных заседания палаты.

«В ее адрес будет направлено предупреждение о недопустимости поездок за рубеж без согласования с руководством СФ», — прокомментировал глава комитета по регламенту верхней палаты Федерального собрания Вячеслав Тимченко в беседе с РИА Новости.

Тимченко отметил, что в страны, состоящие в Североатлантическом альянсе, сенатор решила оправиться в период проведения СВО. Такие визиты допустимы только с разрешения руководства.

Сама Людмила Нарусова дала комментарий на фоне скандала. Она в беседе с агентством заявила, что не реагирует на фейки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Конституционный суд Грузии получил заявку от депутатов об импичменте президента.

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