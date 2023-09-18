Конституционный суд Грузии получил заявку от депутатов об импичменте президента

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 8 0

Несмотря на отказы правительства, она продолжает зарубежные визиты.

Конституционный суд Грузии получил заявку от депутатов об импичменте президента

Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

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Депутаты правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» направили в Конституционный суд страны заявку об импичменте президента Саломе Зурабишвили. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Заявка была инициирована 80 депутатами. В частности ее авторами выступили председатель партии Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, а также исполнительный секретарь фракции Мамука Мдинарадзе.

Депутаты не первый раз инициируют импичмент Зурабишвили. Причиной они называют ее несогласованные визиты в зарубежные страны, в которых ей отказывает правительство. Известно, что без согласия ведомства она побывала в десяти государствах, среди которых были ФРГ, Украина, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

Судебный пленум рассмотрит заявку и предоставить ответ в течении месяца. Точная дата рассмотрения обращения пока не называется — она будет озвучена позже.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белый дом о расследовании по импичменту Джо Байдену.

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