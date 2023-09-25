«Совсем маленький»: как живет сын Алсу, которого скрывают от публики
Алсу рассказала о страсти ее сына Рафаэля к музыке
Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova
Что известно о наследнике именитой артистки?
Певица Алсу, которая является многодетной матерью, до сих пор не представила широкой публике своего единственного сына. Как сообщает издание 7Дней.ru, артистка ни разу не публиковала фото ребенка в личном блоге, и поклонники до сих пор не знают, как выглядит мальчик.
Сын знаменитости появился на свет в 2016 году — мальчика назвали Рафаэль. Он стал третьим ребенком в семье, у него есть старшие сестры Сафина и Микелла.
Певица так и не показала, как выглядит наследник. От появляющихся периодически сплетен, что с ребенком что-то не так, звезда отмахивается и уверяет, что все в порядке — при этом она с радостью делится подробностями его жизни, в том числе увлечениями.
«Рафаэльчик еще совсем маленький, хотя музыкой он тоже увлекается. У него прекрасный слух, он занимается фортепиано и поет песни», — рассказывает Алсу.
Однако артистка считает, что о будущей профессии сына говорить, разумеется, пока рано.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Алсу отказалась от туров.
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