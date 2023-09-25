«Совсем маленький»: как живет сын Алсу, которого скрывают от публики

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 31 0

Алсу рассказала о страсти ее сына Рафаэля к музыке

«Совсем маленький»: как живет сын Алсу, которого скрывают от публики

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Что известно о наследнике именитой артистки?

Певица Алсу, которая является многодетной матерью, до сих пор не представила широкой публике своего единственного сына. Как сообщает издание 7Дней.ru, артистка ни разу не публиковала фото ребенка в личном блоге, и поклонники до сих пор не знают, как выглядит мальчик.

Сын знаменитости появился на свет в 2016 году — мальчика назвали Рафаэль. Он стал третьим ребенком в семье, у него есть старшие сестры Сафина и Микелла.

Певица так и не показала, как выглядит наследник. От появляющихся периодически сплетен, что с ребенком что-то не так, звезда отмахивается и уверяет, что все в порядке — при этом она с радостью делится подробностями его жизни, в том числе увлечениями.

«Рафаэльчик еще совсем маленький, хотя музыкой он тоже увлекается. У него прекрасный слух, он занимается фортепиано и поет песни», — рассказывает Алсу.

Однако артистка считает, что о будущей профессии сына говорить, разумеется, пока рано.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Алсу отказалась от туров.

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