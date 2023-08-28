Алсу отказалась от туров ради мужа: «Разъезды несовместимы с ролью мамы и жены»

В 15 лет исполнительница уже была звездой, но потом сделала выбор в пользу другого — семейного счастья. Ее ли это был выбор?

На фоне слухов о грядущем разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова светские хроникеры напомнили, что именно после свадьбы артистка отказалась от музыкальной карьеры. Ну, не совсем отказалась, но свела к минимуму занятость в этой сфере. Никаких гастролей, только редкие сольные концерты — раз в пару лет. А ведь когда-то стремление к сцене было непреодолимым! Что же произошло?

Алсу было 15 лет, когда она стала настоящей звездой. Это было в 90-х, хиты «Зимний сон» и «Иногда» знала без преувеличения вся страна. На «Евровидении» в 2000-м она заняла второе место. А еще играла в кино и была ведущей на масштабных мероприятиях. Но в 2006 году артистка вышла за Абрамова и постепенно исчезла из медиапространства. Не раз в прессе обсуждалась вероятность, что именно бизнесмен стал тому причиной — из ревности он якобы запретил жене петь. Алсу настаивает, что решение в пользу семьи приняла сама.

«Снимаю шляпу перед коллегами, у которых получается совмещать, но я сделала такой выбор. Дети повзрослели, но к гастролям так и не вернулась… Моя семья в приоритете, я никогда не буду заниматься музыкой в ущерб им», — сказала она в интервью журналу Bonjour.

По словам исполнительницы, уже к 20 годам она знала, что после встречи с мужчиной, с которым захочет пойти под венец и завести детей, амбиции в области шоу-бизнеса отойдут на второй план. Это всегда казалось важнее славы и восхищения поклонников. После свадьбы звезда еще продолжала участвовать в различных съемках, но о гастролях не могло быть и речи.

«На мой взгляд, постоянные разъезды несовместимы с ролью матери и жены», — говорит Алсу.

Напрасно ли певица бросила карьеру и посвятила себя дому? Жалеет ли она о своем выборе, если слухи о разводе спустя столько лет правдивы? Или Алсу и Ян по-прежнему идеальная пара с обложки глянцевого журнала — красивые, богатые и знаменитые? Селебрити не комментирует сплетни и не обсуждает личную жизнь на публике или в соцсетях. Однако уже появлялась на мероприятиях без обручального кольца. А Абрамов, прежде осыпавший супругу роскошными подарками, не явился на ее день рождения.

Ранее, писал 5-tv.ru, директор Алсу Сергей Фадеев прокомментировал ситуацию с разводом.