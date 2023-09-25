Матвиенко призвала разобраться в ситуации с повышением цен на учебники
Фото: Река Александр / ТАСС
Власти будут разбираться в сложившейся ситуации.
Резкое повышение цен на учебники вызвало недовольство у спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко. Она призвала разобраться в данной ситуации.
Речь идет об издательстве «Просвещение», которое, по словам Матвиенко, резко увеличило стоимость книг. Разобраться с ценами спикер Совфеда попросила главу комитета по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову, которой предстоит составить обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
«Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?» — задалась вопросами Матвиенко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко назвала печальным финансовое положение Почты России.
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