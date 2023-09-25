«Почему у нас монополия?» — Матвиенко высказалась о росте цен на учебники

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Матвиенко призвала разобраться в ситуации с повышением цен на учебники

«Почему у нас монополия?» — Матвиенко высказалась о росте цен на учебники

Фото: Река Александр / ТАСС

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Власти будут разбираться в сложившейся ситуации.

Резкое повышение цен на учебники вызвало недовольство у спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко. Она призвала разобраться в данной ситуации.

Речь идет об издательстве «Просвещение», которое, по словам Матвиенко, резко увеличило стоимость книг. Разобраться с ценами спикер Совфеда попросила главу комитета по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову, которой предстоит составить обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

«Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?» — задалась вопросами Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко назвала печальным финансовое положение Почты России.

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