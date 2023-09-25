Пятеро подростков ушли в тайгу за орехами и пропали в Хакасии

В Хакасии ведут поиск подростков, которые ушли в тайгу за сбором орехов, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пятеро детей из деревни Нижний Матур 2008, 2009 и 2010 годов рождения больше десяти часов не выходят на связь.

К поискам пропавших привлечено 39 человек и пять единиц техники. Несовершеннолетних ищут как с земли, так и с воздуха. К выезду готовится группа беспилотной авиации Главного управления МЧС РФ по Хакасии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поисковую операцию развернули на Камчатке после пропажи двух туристов. Спасатели обследуют акваторию на катере — уже прочесали примерно 20 километров береговой линии. Ищут пропавших и с воздуха — с помощью беспилотника.