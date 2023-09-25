Пятеро подростков ушли в тайгу за орехами и пропали в Хакасии

Ведутся поиски детей.
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
В Хакасии ведут поиск подростков, которые ушли в тайгу за сбором орехов, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пятеро детей из деревни Нижний Матур 2008, 2009 и 2010 годов рождения больше десяти часов не выходят на связь.
К поискам пропавших привлечено 39 человек и пять единиц техники. Несовершеннолетних ищут как с земли, так и с воздуха. К выезду готовится группа беспилотной авиации Главного управления МЧС РФ по Хакасии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поисковую операцию развернули на Камчатке после пропажи двух туристов. Спасатели обследуют акваторию на катере — уже прочесали примерно 20 километров береговой линии. Ищут пропавших и с воздуха — с помощью беспилотника.
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