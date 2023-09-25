Поисковую операцию развернули на Камчатке после пропажи двух туристов

На Камчатке в эти минуты ищут двоих туристов, пропавших в Авачинском заливе. На небольшом судне они планировали добраться из одной бухты в другую, но в пункт назначения так и не попали: напарники выдвинулись еще неделю назад, но вот уже третий день никто не знает, где они.

Спасатели обследуют акваторию на катере — уже прочесали примерно 20 километров береговой линии. Ищут пропавших и с воздуха — с помощью беспилотника.

Ранее 5-tv.ru писал, что группа из пяти туристов пропала без вести в Северо-Байкальском районе Бурятии. Путешественники исчезли во время прогулки на катамаранах по водам, впадающей в озеро Байкал реки Тыя.

Отмечается, что в назначенное время команда путешественников не вышла с маршрута. После этого была организована спасательная операция.