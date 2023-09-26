«Корень проблем»: эксперты оценили идею запрета на парковку такси во дворах

Поможет ли ограничение на долгую стоянку такси в жилых зонах «разгрузить» парковочные места?

В России могут ограничить время парковки автомобилей такси во дворах. С соответствующей инициативой обратился к руководству Госавтоинспекции вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Ведомству идея понравилась, однако там отметили, она нуждается в проработке. К чему могут привести эти меры, рассказали «Известия».

Депутат предложил рассмотреть возможность внесения изменений в ПДД, которые позволят запретить парковку и стоянку такси в жилой зоне более чем на полчаса. По его мнению, этого времени достаточно. В случае превышения лимита предлагается выписывать таксистам штраф, а припаркованную сверх положенного времени машину — эвакуировать на штрафстоянку.

По мнению председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, идея нуждается в доработке. Поскольку с 1 сентября в силу вступил закон, разрешающий самозанятым заниматься перевозками такси, в том числе и на своем личном автомобиле.

«Если следовать логике предложенной инициативы, то получается, что теперь он уже не сможет парковать машину в своем дворе», — заявила она.

Кроме того, согласно данным Центра стратегических разработок, сейчас на собственных автомобилях работает больше половины всех таксистов в нашей стране. Они используют машину не только для перевозки пассажиров, но и в личных целях.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что запрет на парковку машин такси может быть эффективным при «советской модели работы в такси с привязкой автомобиля к таксопарку», но не в нынешних реалиях. Хотя он и признает, что во многих дворах порой разворачиваются настоящие «парковочные войны» за места. Но проблема заключается вовсе не в такси, отметил Шапарин.

«Корень этих проблем в безумной и бездумной застройке любого свободного клочка земли перед многоэтажками. Поэтому в первую очередь надо запрещать именно такую застройку, а вовсе не парковку такси во дворах», — считает эксперт.

Шапарин также предупредил, что в случае реализации этого предложения может произойти рост тарифов на услуги такси.

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