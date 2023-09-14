Тариф «защищенный»: чем обернется для россиян введение новой страховки для такси

Такси является достаточно аварийным видом транспорта. Но навредит или поможет пассажирам новая страховка?

Введение обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром (ОСГОП) полноценно заработает с 1 сентября 2024 года и станет обязательным и для автомобилей такси. Ожидается, что такая мера даст страховым компаниям около 700 тысяч новых клиентов, а также будет приносить «в копилку» около двух миллиардов рублей ежегодно. Что изменится в сфере перевозок через год, разбирались «Известия».

Надо понимать, что подобная мера — абсолютно оправдана. В случае получения травмы в ДТП пассажир получит денежную компенсацию до двух миллионов рублей, а также ему компенсируют порчу багажа. Компенсацию получат и родственники пассажира в случае смертельной аварии.

«Распространение закона об ОСГОП на такси позволит применить все наработанные практики, делающие положение пострадавших пассажиров значительно более защищенным, и для пассажиров такси, — заметил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

Но есть и очевидные для пользователей такси минусы. Основной — подорожание подобных поездок. После того как эта страховка станет обязательной, оформлять ее придется самим владельцам автомобилей такси, что неизбежно приведет к увеличению стоимости услуги, заметила председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков также уверен в этом. Он заметил, что новая страховка станет дополнительной финансовой нагрузкой на собственников автомобилей такси, которая и без того достаточно высокая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили сделать гибридным ОСАГО для такси.