Тариф «защищенный»: чем обернется для россиян введение новой страховки для такси

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

«Известия»: введение ОСГОП для такси защитит пассажиров, но повысит цены

Тариф «защищенный»: чем обернется для россиян введение новой страховки для такси

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Такси является достаточно аварийным видом транспорта. Но навредит или поможет пассажирам новая страховка?

Введение обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром (ОСГОП) полноценно заработает с 1 сентября 2024 года и станет обязательным и для автомобилей такси. Ожидается, что такая мера даст страховым компаниям около 700 тысяч новых клиентов, а также будет приносить «в копилку» около двух миллиардов рублей ежегодно. Что изменится в сфере перевозок через год, разбирались «Известия».

Надо понимать, что подобная мера — абсолютно оправдана. В случае получения травмы в ДТП пассажир получит денежную компенсацию до двух миллионов рублей, а также ему компенсируют порчу багажа. Компенсацию получат и родственники пассажира в случае смертельной аварии.

«Распространение закона об ОСГОП на такси позволит применить все наработанные практики, делающие положение пострадавших пассажиров значительно более защищенным, и для пассажиров такси, — заметил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

Но есть и очевидные для пользователей такси минусы. Основной — подорожание подобных поездок. После того как эта страховка станет обязательной, оформлять ее придется самим владельцам автомобилей такси, что неизбежно приведет к увеличению стоимости услуги, заметила председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков также уверен в этом. Он заметил, что новая страховка станет дополнительной финансовой нагрузкой на собственников автомобилей такси, которая и без того достаточно высокая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили сделать гибридным ОСАГО для такси.

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