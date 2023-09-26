Хулиганы парализовали движение поездов от Финляндского вокзала в Петербурге

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С моста на пути сбросили металлический забор — при падении он оборвал провода.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Хулиганы парализовали движение поездов от Финляндского вокзала в Петербурге. С моста на пути сбросили металлический забор — при падении он оборвал провода.

Аварии удалось избежать благодаря очевидцам, которые заметили препятствие и вызвали спасателей. Пока они разбирали завал, электрички остановили.

В итоге поезда оказались задержаны на час. После того, как препятствие с путей убрали, движение было восстановлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Петербурга устроил расправу со шлагбаумом. Он не захотел платить за парковку и решил оставить машину во дворе жилого дома.

Преграда на пути его не остановила. Вандал сломал ограждение - при этом его машину сняли камеры наблюдения. 

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