Житель Петербурга набросился на шлагбаум из-за проблем с парковкой авто
Хулигана уже вычислили. Ему придется расстаться со значительной суммой в наказание.
Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
Житель Петербурга устроил расправу со… шлагбаумом. Он не захотел платить за парковку и решил оставить машину во дворе жилого дома. Преграда на пути его не остановила. Вандал сломал ограждение. При этом, его машину сняли камеры наблюдения. И местные жители уже через несколько часов вычислили нарушителя. Ему пришлось не просто извиниться, а еще и оплатить ремонт.
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