Житель Петербурга набросился на шлагбаум из-за проблем с парковкой авто

Житель Петербурга устроил расправу со… шлагбаумом. Он не захотел платить за парковку и решил оставить машину во дворе жилого дома. Преграда на пути его не остановила. Вандал сломал ограждение. При этом, его машину сняли камеры наблюдения. И местные жители уже через несколько часов вычислили нарушителя. Ему пришлось не просто извиниться, а еще и оплатить ремонт.