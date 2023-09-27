«Я люблю выпить»: певица Слава сделала громкое заявление

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Алина Крылова
Алина Крылова 14 0

Певица Слава эмоционально призналась в любви к спиртному

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / nastya_slava;5-tv.ru

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Артистка записала новое видеообращение после скандала с хирургом Тимуром Хайдаровым.

Певица Слава (Анастасия Сланевская) неоднократно признавалась, что оказалась на распутье после операции по увеличению груди. Результат в зеркале надолго подкосил артистку — она не хотела посещать вечеринки, сократила общение с друзьями и перестала вести соцсети.

Уже тогда в близком окружении звезды поговаривали, что Сланевская развлекает себя домашними заготовками и спиртным. Теперь же знаменитость записала новое, эмоциональное видеообращение в соцсетях, в котором заявила: она действительно любит выпить, но ничьи советы ей не нужны.

«Я немножко бухая и как обычно радую вас. И себя, кстати. Вот честно, я очень люблю выпить. И пошли все!» — высказалась она.

Не так давно Слава стала бабушкой в первый раз. Дочь звезды Александра родила мальчика — свое свободное время вне гастролей Сланевская также уделяет малышу, убаюкивая его и меняя подгузники.

Воссоединилась певица и с бывшим партнером, бизнесменом Анатолием Данилицким. Он регулярно приезжает к внуку, успевая понянчиться и поиграть с ним.

Ранее 5-tv.ru писал, как Слава объяснила свою позицию в конфликте с хирургом Тимуром Хайдаровым.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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