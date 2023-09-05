«Год пила»: Слава объяснила свою позицию в конфликте с хирургом Хайдаровым
Певица Слава разрыдалась в эфире телеканала
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Певица заявила, что была не в лучшей форме, когда решилась на операцию по увеличению груди.
Певица Слава призналась, что была в ужасном состоянии, когда решилась на операцию по увеличению груди. Сенсационное признание исполнительница сделала в эфире одного из федеральных телеканалов.
Женщина подчеркнула, что была не в восторге от собственного тела. Из-за этого у нее развилось пристрастие к алкоголю. Слава отметила, что пила практически год до того, как решилась на операцию.
«И практически целый год пила, потому что я просто не могла на себя смотреть в зеркало. И когда этот, знаете, он как гипнотизер внушал: „Давай мы тебе переделаем“, а я уже не понимаю, зачем я вообще к нему пошла», — заявила исполнительница.
Она добавила, что, по словам Хайдарова, ей должно было хватить десяти дней, чтобы восстановиться после операции. В течение этого срока исполнительница соблюдала все предписания и пила специальные препараты для снятия отеков. При этом около 20 лет назад Слава уже делала пластическую операцию на груди. Тогда результат ее полностью устроил.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Слава пользуется популярностью у сильных мужчин. По словам шаманки Христафариды, у певицы сильная женская энергия.
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