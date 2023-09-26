На магистральном газопроводе под Полтавой произошел взрыв

На участке магистрального газопровода в Полтавской области на Украине произошел мощный взрыв. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региональной администрации Дмитрий Лунин.

По его данным, в результате ЧП на месте начался сильный пожар. Из разных частей города виден не только столб черного дыма, но и высокие языки пламени. Лунин отметил, что на место были направлены экстренные службы для ликвидации огня.

Взрыв прогремел на участке трубопровода, пролегающем в Лубенском районе. Предварительной причиной, которую озвучил глава администрации полтавской области, стала разгерметизация.

После взрыва в регионе прозвучал сигнал воздушной тревоги. Действовала она на протяжении получаса. По предварительным данным, никто в результате ЧП не пострадал.

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