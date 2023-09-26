«Идеальное преступление»: в США заявили об уничтожении бумаг после подрывов СП

Теракт на нитях Nord Stream произошел ровно год назад. Расследование продолжается.

Причастные к подрыву «Северных потоков» американцы использовали только бумажные носители для передачи информации, а после избавились от них. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш.

По словам лауреата Пулитцеровской премии, преступники не заносили важную информацию о диверсии или ее подготовке в компьютер. Все было напечатано с применением пишущей машинки, а после ликвидировано.

«Таким образом, никаких физических следов — никаких улик, которые позже мог бы откопать специальный прокурор или президентский историк. Можно назвать это идеальным преступлением», — написал Херш в новой статье.

Журналист также назвал мотив США. По его словам, Вашингтон опасался потери влияния на Западную Европу и, в частности Германию, на фоне поставок дешевого российского газа. По его словам, администрация Джо Байдена никак не связывала подрыв российских газопроводов с конфликтом на Украине, дело было лишь в страхах Белого дома перед Россией.

Херш также пояснил, почему выбор Соединенных Штатов лег именно на «Северные потоки». Он указал на относительную легкодоступность трубопровода для атаки. Помимо прочего, добавил Херш, Белый дом был уверен, что сможет отрицать свою вину.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе отказали в исполнении 13 из 15 российских запросов по ЧП на «Северных потоках».