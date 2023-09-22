Украинские спецслужбы пытаются вербовать российских офицеров через WhatsApp*

Один из военнослужащих рассказал, какими методами его пытались склонить к преступлению.
Фото: www.globallookpress.com / Omar Marques
Украиские спецслужбы пытаются вербовать российских офицеров через мессенджеры. Один из военнослужащих рассказал корреспонденту РИА Новости, как сам стал объектом давления националистов, а также дал совет всем, кто может столкнуться с подобной ситуацией.
На собеседника агентства вышли в WhatsApp*. Человек представился знакомым его друга и предложил «помочь в определенных вопросах»,
«Я понял, что меня хотят толкнуть в военное преступление. После чего я доложил вышестоящему командованию. Далее вышестоящее командование доложило спецслужбам Российской Федерации о попытке установления контакта со мной граждан Украины», — рассказал офицер.
Как отметил военный, в дальнейшем командиры и сотрудники спецслужб не предъявляли к нему претензий. Что же касается украинского агента, он продолжил писать мужчине, не зная, что общение полностью контролируется. Просил за деньги предоставить данные о расположении российских войск, командования и наблюдательных пунктов. Обещали, в том числе не наносить ударов по подразделению, в котором служит офицер. Были и другие варианты, например, вывезти в третьи страны «под защиту международных наблюдателей» его семью и товарища, от имени которого якобы и начался диалог.
Позже агенты представлялись сотрудниками ООН, которые могут организовать переброску из России за границу, а также гражданами РФ, выбравшими украинскую сторону конфликта. Когда поняли, что вербовка провалилась, начали применять принцип эмоциональных качелей — то угрожали, то снова мягко уговаривали помочь. На данный момент контакт с украинскими агентами офицер не поддерживает. Военнослужащий призвал товарищей быть бдительными и сразу докладывать командованию о попытках вербовки.
Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании мужчины в Алтайском крае за попытку отравить военных.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
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