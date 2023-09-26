В расследовании аварийной посадки рейса Сочи — Омск появились первые подробности

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 21 0

Экипаж аварийного рейса Сочи-Омск не убрал шасси при наборе высоты

В расследовании аварийной посадки рейса Сочи — Омск появились первые подробности

Фото: Пресс служба Уральских авиалиний

Читайте нас в: Дзен Новости

Все обстоятельства случившегося еще выясняются.

Экипаж рейса Сочи — Омск, который совершил вынужденную посадку в Новосибирской области, не убрал шасси после набора высоты. Согласно информации Росавиации, которая была разослана руководителям организаций гражданской авиации и российским эксплуатантам, шасси не убрались после взлета, как полагается, хотя экипаж произвел нужные для этого действия.

В документе указано, что в наборе высоты уборка механизации прошла штатно, кран уборки и выпуска шасси был переведен в нужное положение, однако шасси не убрались.

«Согласно расшифровке полетной информации, дискретный сигнал выпущенного положения шасси продолжал регистрироваться до окончания полета. Неуборку шасси экипаж не выявил», — значится в документе Росавиации.

Расследование инцидента, произошедшего 12 сентября, когда экипажу из-за пришлось экстренно сажать самолет в поле в Сибири, продолжается до сих пор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как именно прошла аварийная посадка рейса Сочи — Омск.

+15° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
96.24
0.09 101.99
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:30
На Украине премьера Израиля призвали отреагировать на скандал с эсэсовцем
18:14
Забудьте об унынии: ТОП-5 занятий для борьбы со скукой
18:14
«У этой боли нет границ»: почему Алексея Янина дважды «похоронили» в больнице
18:12
В расследовании аварийной посадки рейса Сочи — Омск появились первые подробности
18:08
«Прослушивать пространство»: как Россия может справиться с новыми подводными дронами ВСУ
17:56
А прикроют ли? Что ждет WhatsApp* в ближайшем будущем

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России